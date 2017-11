Jambon wil spoorwegpolitie op de trein, niet in het station

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bakent de taken van de spoorwegpolitie duidelijk af. Deze gespecialiseerde dienst van de federale politie zou enkel nog op de treinen, perrons en sporen moeten werken.

De veiligheid in de stations wordt een taak voor de lokale politie. De nieuwe taakstelling gaat gepaard met een reorganisatie: enkel in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi zullen er nog dispatchings overblijven. De huidige posten in onder meer Hasselt, Leuven en Brugge worden satellietkantoren.

CD&V-Kamerlid Franky Demon vreest dat de afbouw van bepaalde posten zal leiden tot meer criminaliteit in en om de stations. “De spoorwegpolitie in de verschillende posten hebben hun nut en efficiëntie al bewezen, zeker in drukbevolkte stations met veel toeristen en pendelaars”, zegt hij. Minister Jambon spreekt dat tegen. “Het tegendeel is waar. De bedoeling is om de dienst perfomanter te maken”, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Dit is geen besparing. We willen de agenten van deze gespecialiseerde dienst gewoon meer letterlijk op de treinen, de perrons en de sporen, in plaats van in een kantoor.Net zoals de wegpolitie op de snelweg moet.”

Stations horen niet bij de taken van de spoorwegpolitie, wel bij die van de lokale politie. “Een gauwdiefstal in het station is hetzelfde als een gauwdiefstal in het winkelcentrum. De eerstelijnspolitiezorg is geen taak voor een gespecialiseerde dienst als de spoorwegpolitie”, zegt Van Raemdonck. Om de veiligheid in de stations en de stationsomgevingen te verhogen, sluiten de lokale en federale politie overal nieuwe protocolovereenkomsten. Daar waar die al bestaan, worden ze vernieuwd, zegt Jambon.