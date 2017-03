Het Antwerpse sportpaleis krijgt in november de populaire Britse band Jamiroquai over de vloer.



Jamiroquai is een van de meest toonaangevende Britse bands van de voorbije 25 jaar. Ze verkochten al meer dan 26 miljoen platen. De electro-soulfunkband heeft na zeven jaar een nieuw album klaar en gaat daarmee touren. Op 11 november houden ze halt in het Sportpaleis. De ticketverkoop daarvoor start vrijdag.