Jan Fabre dondert van sokkel

Het beeld 'De man die de wolken meet' is weg uit De Singel. ''Vanwege de klachten tegen Jan Fabre was dit beeld niet op zijn plaats op een kunstschool', zegt directeur Hendrik Storme vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad.

De man die de wolken meet stond als een kroon op De Singel in Antwerpen. Maar tijdens renovatiewerken aan de gevel in maart, is het beeld van het dak verwijderd. Iets waar De Singel nooit zelf ruchtbaarheid aan heeft gegeven. 'Een beeld van een kunstenaar die zichzelf in the picture zet, sluit minder aan bij onze ge­actualiseerde visie op ons beeldenpark', verklaart directeur Hendrik Storme nu.

De kunstenaar die zichzelf met dit kunstwerk verheerlijkt, kwam eerder bovendien in opspraak. In 2018 beschuldigden twintig (ex-)medewerkers en ­stagiairs Fabre van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. 'In onze ­gebouwen wordt ook aan kunstonderwijs gedaan. Kunststudenten geven hier het beste van ­zichzelf en stellen zich soms ­letterlijk bloot. De klachten ­tegen Fabre sterken ons in de overtuiging dat dit beeld hier niet op zijn plaats staat.'

In juni van dit jaar besliste het Antwerps ­arbeidsauditoraat om Fabre te vervolgen. De zaak wordt op 21 september ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen.