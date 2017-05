Jan Fabre zorgt opnieuw voor controverse

De Antwerpse kunstenaar Jan Fabre zorgt alweer voor controverse. Dit keer omdat hij voor zijn kunstwerken beenderen heeft gebruikt van mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben gegeven.

Hij vermaalde bijvoorbeeld beenderen om er een kunstpenis van te maken. Zijn kunst wordt nu tentoongesteld tijdens de Biënnale in Venetië. Vooral centra voor lichaamsdonatie zijn woedend op Fabre, omdat mensen nu schrik hebben om hun lichaam nog aan de wetenschap te schenken. Eerder liet Fabre ook al katten metershoog in de lucht vliegen in het Antwerpse stadhuis, ook dat leidde tot een storm van kritiek.