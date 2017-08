Jan Jambon buigt zich over escalerende drugsoorlog in Antwerpen

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon bekijkt of er bijkomende maatregelen nodig zijn om de escalerende drugsoorlog in Antwerpen aan te pakken. Hij zit daarvoor samen met justitie en politie.



De schietpartij in Schoten gisterochtend was al de vijftiende op nog geen jaar tijd. Het slachtoffer werd vlakbij z'n huis onder vuur genomen. En kreeg drie kogels in z'n been. De man van 29 overleefde de aanval. Hij is havenarbeider en werkt als planner bij DP World aan het Deurganckdok. Eerder werden ook al huizen van havenarbeiders beschoten.