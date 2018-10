Jan Jambon haalt met N-VA absolute meerderheid in Brasschaat

N-VA mag naar alle waarschijnlijkheid ook de komende zes jaar besturen in Brasschaat. De partij van minister en de Brasschaatse lijsttrekker Jan Jambon (N-VA) haalt een absolute meerderheid met 5 procent meer kiezers en 44,2 procent van de stemmen. Jambon overweegt toch nog een coalitiepartner te zoeken: "We halen een nipte absolute meerderheid maar voor de stabiliteit van het bestuur zoeken we best een extra partner."





De percentages van de Brasschaatse gemeenteraadsverkiezingen:

N-VA: 44,2

CD&V: 18,2

Brasschaat 2012: 11,8

Vlaams Belang; 11,3

Open Vld: 9,3

PVDA: 5