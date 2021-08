Jan Jambon wil geen 'pasje' voor trouwfeesten, winkels en horeca

Vlaams minister-president Jan Jambon is geen voorstander om het Covid Safe Ticket ook in te zetten bij trouwfeesten, in winkels en in de horeca. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1. Hij wil niet evolueren naar een 'pasjesmaatschappij'. De verschillende regeringen van ons land zullen tijdens een volgend Overlegcomité bekijken welke coronamaatregelen de komende tijd versoepeld kunnen worden. Verschillende partijen, zoals CD&V en Vooruit, zijn voorstander om het CST uit te breiden en bijvoorbeeld ook in te zetten bij kleinere evenementen, zoals trouwfeesten en doopfeesten. De liberalen en groenen zijn koele minnaars van zo'n uitbreiding en vrezen 'een pasjesmaatschappij'. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt het een goed idee om het CST in te voeren op kleinere evenementen, waar zelfs minder dan 1.500 aanwezigen zijn. 'Op voorwaarde dat het een evement is waar sowieso ticketcontrole is, want we mogen inderdaad niet evolueren naar een pasjesmaatschappij', klinkt het. Een uitbreiding van het CST zoals in Frankrijk, waar de pas verplicht is voor een horecabezoek en zelfs in heel wat winkels, ziet hij dus niet zitten.