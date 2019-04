Jan Jambon wil premier zijn als N-VA grootste partij is

Als de N-VA na de verkiezingen van 26 mei opnieuw de grootste partij is, dan wil ze ook de premier leveren.



Dat heeft Brasschaats burgemeester en kandidaat-premier Jan Jambon vandaag gezegd in De Ochtend op Radio 1. De N-VA was in 2014 al de grootste partij, maar de Vlaams-Nationalisten lieten de leiding van de federale regering toen over aan Charles Michel. En dat noemt voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon nu een constructiefout in de regering. Jambon zou nu de kopman van de ploeg willen zijn.

