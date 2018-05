In het zaalvoetbal zit het seizoen erop voor FT Antwerpen. De Sinjoren stranden in de halve finales van de play-offs en zullen ook dit seizoen géén prijs winnen. Een gehavend Antwerpen moest na het verlies van vorige week in Hasselt winnen van de Limburgers. Het kreeg ook wel wat kansen. Maar die afmaken lukte niet en dat werd cash betaald. Hasselt kwam op voorsprong in het Rooi. De thuisploeg scoorde nog wel de gelijkmaker. Maar in de tweede helft klaarden de Limburgers de klus. Het werd uiteindelijk 1-3. FT Antwerpen is daarmee uitgeschakeld. De finale van de play-offs zal gaan tussen Hasselt en Halle-Gooik. Bij FT Antwerpen waren ze enorm ontgoocheld. "Het hele seizoen zat het wat tegen", aldus Ahmed Sababti. "We hebben echt te kampen gehad met bijzonder veel blessures. Hitou, Achabar, Nesen... allemaal zijn ze lange tijd out geweest. We hebben wel goede resultaten behaald. Maar iedereen verwachtte dat wij de finale halen. Van de beker én van de competitie. Dus naast allebei grijpen is toch wel een ontgoocheling".