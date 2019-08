In Reet vinden dit weekend al voor de 62ste keer de lichtfeesten plaats. In de wijk Predikherenvelden kan je meer dan driehonderd origineel verlichte huizen gaan bewonderen op een parcours van vijf kilometer. De lichtfeesten vinden hun oorsprong eind jaren '50, toen er in de wijk van straatverlichting nog geen sprake was. Dus verlichtten de mensen hun tuintjes maar zelf en die traditie leeft dus, nog steeds, verder in Reet.