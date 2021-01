Een wat dubbel beeld dus in de cijfers vandaag: het aantal besmettingen daalt nog wel sterk, maar er is dan ook veel minder getest tussen kerst en nieuwjaar. We moeten daarom blijven opletten, dat zegt infectiologe Erika Vlieghe. Ze vraagt ons kritisch te blijven en niet meteen hoera te roepen. Want het einde van de kerstvakantie kan wel eens een cruciaal moment worden.