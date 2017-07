"Japanse duizendknoop zou niet mogen verspreid worden"

“De Europese Unie zou de Japanse duizendknoop eigenlijk op de zwarte lijst moeten zetten van planten die niet mogen verspreid worden.” Dat zegt Tim Adriaens, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur en Bos (INBO).

De Japanse duizendknoop is een zogeheten 'invasieve exoot'. De plant heeft een enorme groeikracht, heeft geen natuurlijke bestrijder in onze streken en hij verdringt de andere kruiden en struiken in zijn omgeving.

“De Japanse duizendknoop is ooit via de Londense plantentuin Kew Gardens aan zijn verspreiding in Europa begonnen”, zegt botanicus Tim Adriaens. “Destijds was men zich niet bewust van zijn vernietigende kracht en in den beginne was hij ook niet zo invasief. Dat is pas begonnen toen hij is ‘ingekruist’ met de reuzenduizendknoop, wat heeft geleid tot de Boheemse duizendknoop die zich razendsnel voortplant.” “Vandaag zou de duizendknoop eigenlijk op de zwarte lijst van de EU moeten staan van invasieve exoten die niet meer mogen verspreid en verhandeld worden, zoals de waterteunisbloem, de grote waternavel of het parelvederkruid”, vervolgt Adriaens. De enige hoop op een (betaalbare) bestrijding is gevestigd op een wetenschappelijk experiment waar de Britse botanici al meer dan tien jaar aan werken: het introduceren van een bladvlooi uit het oorspronkelijke, Japanse verspreidingsgebied van de duizendknoop. “Deze biologische bestrijder, de aphalara itadori, vormt onze beste kans om de plaag van de duizendknoop in te dijken, omdat hij zich alleen voedt met de Japanse duizendknoop en de andere planten met rust laat”, aldus Adriaens. “Alleen zijn de soorten die ze tot nog toe in serres in Engeland gekweekt hebben, niet bestand tegen schimmels eens ze in de vrije natuur worden losgelaten.”

