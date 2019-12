Daniel Bordeyne, een man uit Kontich die in 2012 zijn terminaal zieke vrouw vermoordde, is nog steeds spoorloos. Hij werd eergisteren voor het laatst gezien, op kerstdag. Na acht jaar heeft de rechtbank nog altijd geen straf uitgesproken. Daniel had z'n vrouw om het leven gebracht nadat kanker bij haar was vastgesteld, zijn eigen zelfmoordpoging mislukte.