Op zaterdag hebben de medewerkers van de regio Centrum, het fietsteam Orida en de mobiele eenheid van de Antwerpse politie toezicht gehouden in de omgeving van de stationsbuurten. Hun focus lag op plaatsen waar verschillende vormen van overlast voorkomen. Vier personen die zich in de omgeving van gokkantoren bevonden, hadden drugs op zak. Een van hen stond geseind en is van zijn vrijheid benomen. Ook een verdachte van diefstallen is gearresteerd. Een minderjarige die zich verdacht gedroeg, bleek na controle geseind te staan. De jongen is opnieuw naar de instelling gebracht waar hij diende te verblijven. Hij gedroeg zich weerspannig tegenover de politie. Ook een man die nog een bevel tot gevangenneming achter zijn naam had staan, is overgebracht naar de gevangenis. Hem wachtte nog een opsluiting voor drie jaar. Een vrouw die aan het station van Berchem betrapt werd op sluikstorten, had drugs op zak en kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. In totaal controleerde de politie 24 voertuigen en 108 personen. Foto Belga