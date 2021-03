Jazz Middelheim moet doorgaan

Jazz Middelheim-organisator Bertrand Flamang vindt dat het festival moet kunnen doorgaan.

Jazz Middelheim, dat in augustus zowat 20.000 liefhebbers naar Antwerpen brengt, moet mogelijk zijn. En dat 'zonder social distancing'. De organisator rekent erop dat de overheid tegen dan een succesvolle vaccinatiecampagne achter de rug heeft en pleit voor een heropening naar Brits model.

vandaag zit het overlegcomité samen om mogelijke versoepelingen te overwegen. Het is niet duidelijk of er een perspectief komt op de komende festivalzomer. Toch vindt de organisator dat het mogelijk moet zijn om een festival te brengen, zelfs zonder beperkingen. 'Het nieuwe ideaal - of het oude normaal - zo zou ik het willen noemen.' Die blik op de toekomst is 'niet optimistisch', vindt Flamang, 'of opportunistisch omdat ik organisator ben van een festival. Ik vind dat objectief en realistisch. De overheid heeft een jaar de tijd gehad om een vaccinatiecampagne op te zetten. Bij ons omringende landen is het geen drempel om te zeggen dat men naar de zomer toe zonder social distancing kan werken.'

De organisator neemt het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld. 'Een veel groter land dan België. Die hebben dat vooruitzicht al enkele weken geleden gesteld.' Flamang volgt de voorwaarden die virologen aan versoepelingen koppelen niet en vindt dat vaccinatiecampagnes in het buitenland meer resultaat hebben opgeleverd. 'Als het elders kan, waarom hier niet? Dit is een klein land, er zijn zoveel minder mensen in te enten.' De komende zomer zal onvermijdelijk getekend worden door het coronavirus, zegt Flamang wel. 'Het zal niet volledig zijn zoals voorheen. De mensen zullen hun twijfels hebben. Er zullen misschien sneltesten, coronahonden of een bewijs van vaccinatie zijn. Maar een goed georganiseerd festival omhelst geen grote risico's, vindt Flamang.