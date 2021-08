Jazz Middelheim schrapt tweede podium

Goed nieuws voor wie nog eens uit volle borst wil zingen, want Kapellen Zingt gaat door. Het wordt een tweedaagse met vier evenementen: jeugdfilm The Wild Life, familiefilm Bohemian Rhapsody, KidConcert en Kapellen Zingt in het gemeentepark van Kapellen. Volledig conform de geldende maatregelen, met Covid Safe Ticket dus. Op woensdag 18 augustus worden er twee films gespeeld: de Vlaamse versie van The Wild Life Robinson Crusoe (15u), en Bohemian Rhapsody bij het vallen van de avond (20u). Het concept is simpel: breng je eigen stoeltje, deken of zitzak mee, DBV zorgt voor randanimatie en de nodige show. Om het cinemagevoel kracht bij te zetten, zijn drankjes, popcorn, ijs,... voorzien. De middagfilm wordt gratis aangeboden, voor de avondfilm betaal je 2.5 euro voor een ticketje. Om alles conform de coronamaatregelen te laten verlopen, is een registratie/ticket verplicht. Tickets zijn te koop via de website van Kapellen Zingt: www.kapellenzingt.be. Op donderdag 19 augustus is alle jeugd van Kapellen vanaf 14u welkom om het KidConcert in gang te springen. Maar liefst 10 springkastelen, allerhande workshops, animatie, grime,... en als afsluiter een live optreden van “Zannemie en de bende” (16u). Vanaf 19u gaan we over tot de opwarming van Kapellen Zingt, met een live band. Vanaf 19u30 is het dan zo ver. Er is een verrassingsact. De toegang bedraagt 5 euro, daar krijg je wel twee consumptiebonnen voor. Iedereen die graag wil meezingen vanop het podium, kan zich melden via info@kapellenzingt.be. Wegens de coronamaatregelen is reserveren voor beide evenementen verplicht via de website van Kapellen Zingt: www.kapellenzingt.be. Wie deelneemt aan Kapellen Zingt en 12 jaar is of ouder, moet daarenboven zijn of haar Covid Safe Ticket én identiteitskaart voorleggen aan de ingang. Op deze manier kan het evenement coronaproof plaatsvinden. Je Covid Safe Ticket is een QR-code die automatisch op je smartphone verschijnt via de CovidSafeBE-app, wanneer je bijvoorbeeld meer dan twee weken volledig gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test hebt afgelegd (48 uur geldig). Meer info vind je op covidsafe.be.