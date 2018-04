Wie graag zijn eigen kleren maakt en op zoek was naar een modieus stofje kon vandaag terecht in Antwerp expo. Daar vond het "Stoffenspektakel" plaats. Stof in alle maten en kleuren, voor nieuwe gordijnen, een tafelkleed of een trouwjurk het was er allemaal. Vanmorgen was het er al over de koppen lopen want steeds meer mensen willen graag unieke kledingstukken en die kan je dan maar beter zelf maken....