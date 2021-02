Je klassieke wandelplekje beu gezien? Deze parken zijn er in Antwerpen

Door Corona hebben we allemaal onze buurt beter leren kennen. Je mocht niks doen en dus trokken we allemaal massaal naar de parken in onze omgeving. Maar hoe mooi die plekjes soms ook zijn, veel mensen zijn ze beu gezien. En dus willen ze graag nieuwe plekjes ontdekken. En dan kiezen ze vaak voor de bekende parken: het Rivierenhof, Park Spoor Noord of het Nachtegalenpark. Daar is het dan vaak druk, terwijl de stad nog veel meer pareltjes telt. Een overzicht (op basis van de gegevens van de stad Antwerpen) waar u mogelijk dit weekend uw voordeel mee kan doen:

- Albertpark (Koningin Elisabethlei, Parklaan Antwerpen): 6 hectare en 16 are groot (samen met Harmoniepark): Een stukje groen op het kruispunt tussen Berchem en het Zuid. De grasvelden zijn ideaal om te picknicken, te voetballen of te genieten van het mooie weer. Leuk voor honden met een speciale hondenloopzone aan de rand van het park. Er is ook een muziekkiosk.

- Bisschoppenhofpark (Bisschoppenhoflaan, Deurne): 2 hectare 93 are groot. De naam verwijst naar het kasteel in het park, een van de oudste kastelen van het district. De kinderen kunnen in het park genieten van een avontuurlijke speeltuin in het thema ridders en prinsessen.

- Boeckenbergpark (Unitaslaan, Deurne-Zuid): 10 hectare. Park dat vooral bekend is van z'n ecologische zwemvijver. Thuisbasis van de Deurnese IJsberen. Maar ook de moeite op het droge. Er is een oude ruïnetoren en een 18de-eeuws grottencomplex. Daar vindt u het natuurhistorisch museum, waar u elke zondag van mei tot oktober terecht kan. Voor natuurliefhebbers ook boeiend door de aanwezigheid van veel speciale voorjaarsbloeiers en bomen. Gekenmerkt ook door een Engelse landschapsstijl met vijver.

- Bouckenborghpark (Bredabaan en Deurnesebaan, Merksem): 11 hectare 26 are. Ook hier is er een kasteel met grachten. Dat is erkend als beschermd monument. De grachten worden gebruikt door de lokale vissersclub. Er zijn mooie beukendreven in het park, ideaal om te wandelen. In het park ligt ook het jongeren- en cultuurcentrum van Merksem.

- Bremweide (Bosuil, Deurne-Noord): 30 hectare. Een groen eiland in een stadsomgeving. Perfect voor zonnekloppers en sportliefhebbers. Voor sportievelingen is er een loopparcours. Voor kinderen een avontuurlijke speeltuin. Ook honden komen hier aan hun trekken met een grote ingerichte hondenloopzone.

- Brilschanspark (Grotesteenweg, Berchem): 9 hectare 77 are. Park dat vlak aan de Singel ligt en aan het Ringfietspad en de Grotesteenweg grenst. Samen met natuurgebied de Wolvenberg de groene long van Berchem. In het park is er een V-vormige vijver. Kinderen kunnen terecht in een grote speeltuin.

- Broydenborg (Marneflaan, Hoboken): 2 hectare 38 are. Klein parkje dat mooi aansluit bij park Sorghvliedt. Er is een basketbalterrein, een vijver en heel wat banken waar je even kan uitblazen.

- Den Botaniek (Leopoldstraat, Antwerpen): 8,3 are. Piepklein, maar wonderschoon en alle seizoenen in bloei. Nergens anders in 't stad vind je zoveel kruiden- en plantensoorten (zo'n 2000). Pal in 't stad, maar toch een oase van rust.

- Den Brandt (tussen Beukenlan, della Faillelaan Acacialaan): 21 hectare. Bekend van Jazz Middelheim. Er staat een sprookjesachtig kasteel. Je vindt er twee totaal verschillende tuinstijlen. Voor het kasteel de Franse stijl, achter het kasteel een park in Engelse stijl. Den Brandt telt ook twee populaire beelden. Aan u om te ontdekken.

- Domein Hertoghe (Desguinlei, Karel Oomsstraat): 3 hectare 49 are. Een onbekend en daardoor rustig parkje met enkele waardevolle bomen. De ideale plek om u even af te zonderen van alle drukte. Populair ook bij liefhebbers van yoga of tai chi.

- Fort 8 (Krijgsbaan, Hoboken): 32 hectare. Deel van de Brialmontomwalling. Maar het leger zit er al lang niet meer. Je kan er nog helemaal rond de vestinggracht wandelen. Een deel van het fort wordt gebruikt als feest- en seminariezaal. Maar er is ook een Sportschuur. En een deel van de gracht wordt gebruikt als visvijver.

- Fort van Merksem (Laaglandlaan/Bredabaan/Fortsteenweg): 32 hectare. Vroeger een militair bolwerk voor de verdediging van Antwerpen. De stad vormde het later om tot sport- en recreatiedomein. Je kan er voetballen, basketballen, vissen, petanquen. Er is zelfs een dierenparkje en een trimpark. En je hebt er ook volkstuintjes.

- Galgenweelpark (Linkeroever): 12 hectare. Nog een vrij recent park met veel ruimte voor waterbeleving en recreatie. Er zijn heel wat sportmogelijkheden, maar ook speelzones voor kinderen. En je kan er op een uitkijkheuvel genieten van het machtige zicht op rechteroever.

- Gemeentepark Merksem (Speelpleinstraat): 6 hectare 35 are. Mooi en rustgevende plek in Merksem. Nochtans ligt de drukke Bredabaan vlakbij. Er is een mooie vijver en je vindt er ook vogelkooien. Er is ook een leuke speeltuin.

- Gravenhof (Louisalei, Lambrechtsstraat, Hoboken): je vindt er een cultuurcentrum, maar het parkje zelf is ook aantrekkelijk.

- Harmoniepark (Mechelsesteenweg, Harmoniestraat, Antwerpen): het nieuwe, fraaie districtshuis van Antwerpen komt hier. Er is ook een speeltuin.

- Hobokense Polder/Polderbos (Scheldehoevelaan, Schroeilaan, Hoboken): 170 hectare. Groot, knap natuurgebied waar je vogels kan spotten, maar ook runderen.

- Hof De Bist (De Bist, Isabellalei, Marcel De Backerstraat, Veltwijcklaan, Tulpenlaan, Ekeren): 20 hectare 60 are. Voor elk wat wils in dit parkje. Sportievelingen kunnen er joggen, kinderen kunnen er terecht in een speeltuin, cultuurliefhebbers in het kunstencentrum.

- Hof Ter Beke (Terbekehofdreef, Boomsesteenweg, Wilrijk): 6 hectare 25 are. Aan de rand van de A12 en de industriezone vind je het enige kasteel in Wilrijk met een toren. Naast het kasteel is er een hoeve.

- Hof Van Leysen (Markgravelei, Antwerpen): 2 hectare. Een mooi stukje groen in de zuidrand van 't stad. Je kan er picknicken, minivoetballen of gewoon genieten van de rust in de natuur.

- Hof Van Roosendael (tussen Speelspleinstraat en Terlindenhofstraat, Merksem): 4 hectare 12 are. Een onderdeel van het gemeentepark (zie boven). Met een bekend kasteeltje. Met speeltuigen voor kinderen en ook water en sportvelden in de buurt. Een schuttersvereniging is er ook actief.

- Kielpark (Sint-Bernardsesteenweg, Antwerpen): 11 hectare. Een schaarse groene plek in de buurt met veel ruimte voor sport en een speeltuin voor alle leeftijden.

- Leeuwerikpark (Coremansstraat Berchem): 3 hectare 13 are. De uitgestrekte ligweiden springen in het oog. Er is ook een speeltuin.

- Lillo-Fort: Piepklein, maar o zo pittoresk. Lillo. Een paar tientallen inwoners, maar toch een echte populaire trekpleister. Je kan er aangenaam wandelen.

- Mastvest (Eric Sasselaan, Antwerpen): 7 hectare 43 are. Veel grasvelden waar je wat kan ontspannen en in het park ook veel prachtige bomen. Mastvest is ook het enige vestingwater dat nog overblijft van een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen.

- Muisbroek (tussen rangeerstation Antwerpen-Noord, de A12, Ekerse dijk en Noorderlaan): 55 hectare. Ook wel bekend als de Ekerse putten. Erg populair bij duikers. Zwemmen is er strikt verboden wagens te gevaarlijk. Een heel verscheiden gebied met een deel moerasgebied, terwijl op een ander deel koeien en schapen staan te grazen.

- Nachtegalenpark (Beukenlaan, Middelheimlaan): 90 hectare. Verzamelnaam van parken Vogelzang, Den Brandt en Middelheim. Groot, populair park dat nauwelijks nog geheimen telt voor veel Antwerpenaren.

- Park Spoor Noord (Den Dam, Schijnpoort, Antwerpen): ook dit park is razend populair en hoeft eigenlijk niet meer voorgesteld te worden.

- Prieel (Ter Nieuwerbrugge, Berchem): hier vindt u een speeltuin, speelplein, hondenweide en volkstintjes. Gelegen in de wijk Groenenhoek.

- Reigersbos (Reigersbosdreef, Berendrecht): 14 hectare. Bekend als broedplaats voor de blauwe reiger. Die kan u er normaal vanaf januari tot en met mei bewonderen. Erg dicht bij de haven.

- Rivierenhof (Deurne): 130 hectare. Nog een razend populair park waar je met hele gezin je kan uitleven. Ideaal voor wandelaars, maar ook joggers, fietsers, vissers, petanquers kunnen zich er uitleven. En de speeltuinen zijn de moeite voor de kinderen. Daarnaast vind je er ook nog een kinderboerderij en het bekende sprookjeshuis.

- Runcvoortpark (Terlindenhofstraat, Nieuwdreef, Merksem): 3 hectare 47 are. Een goed bewaard geheim in Merksem. Ideaal om te ontspannen op de graszones. Met een grote vijver.

- Park Sorghvliedt (Marneflaan, Hoboken): 16 hectare 14 are. Erg aantrekkelijk voor sportievelingen met een atletiekpiste, voetbalveld en tennisvelden. En uiteraard om door te lopen. Gezinnen kunnen er dan weer een bossafari doen, op die manier kunnen de kinderen wat bijleren over de verschillende dieren in het park.

- Stadspark (Rubenslei, Quinten Matsijslei, Van Eycklei, Antwerpen): 11 hectare 14 are. Pal in het centrum van de stad. Het park wordt volop in haar glorie hersteld. Ook voor de vijver die de voorbije jaren vaak leeg stond, wordt er aan een oplossing geerkt.

- Park Steytelinck (Sint Bavostraat, Wilrijk): 7 hectare. Mooi wandelpark met plezante speeltuin en knappe vijver.

- Te Boelaarpark (Gitschotellei, Borgerhout): Vroeger een buitenverblijf voor de adel, maar nu kan gelukkig iedereen er terecht. Kinderen kunnen zich er goed uitleven in de speelhoek, je kan er van de zon genieten of gewoon rustig wat wandelen. Recreatiemogelijkheden genoeg.

- Park Van Eden (Tussen Boomsesteenweg en Doornstraat, Wilrijk): Een park dat erg populair is bij kinderen dankzij de vele natuurlijke klim- en spelelementen. Een van de nieuwere parken in het Antwerpse.

- Veltwijckpark (Veltwijcklaan, Ekeren): maakt deel uit van het achterligende natuurgebied De Oude Landen, waar u ook gallowayrunderen kunt tegenkomen. Indrukwekkend kasteel met slotvijver, vooraan ook een mooie speeltuin.

- Vogelzang (tussen Ring, Beukenlaan en Branddreef, Antwerpen): Een vijver in de vorm van een walvis typeert dit echte familiepark. Er is een grote speeltuin en ook een dierenpark.