Maandag opent het gloednieuwe en luxueuze woonzorgcentrum Ten Berch in de Boomgaardstraat in Berchem. Met de slogan 'Op het ritme van het leven' is de residentie gebouwd rond één specifiek thema: dans. Het thema is niet alleen terug te vinden in de decoratie, maar ook in de activiteiten die het woonzorgcentrum zal aanbieden. In samenwerking met de omliggende dansscholen zal Ten Berch workshops en optredens aanbieden.