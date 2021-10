Nieuws "Je ziet opnieuw de mond, de lach, de smile van de mensen"

U deed het vanochtend misschien nog uit gewoonte aan in de winkel, maar het mag af. Vanaf vandaag hoeft u niet langer een mondmasker te dragen in winkels, op café of restaurant. Wij trokken naar de winkels in de Wilde Zee om eens te kijken of iedereen het al gewoon is: winkelen zonder masker.