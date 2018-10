In de meeste gemeenten is stilaan duidelijk welke partijen er de komende zes jaren zullen besturen. In Antwerpen en de districten blijft het voorlopig nog windstil. Behalve dan in Berchem, daar wil de huidige bewindsploeg gewoon verder doen. En dat tot grote ergernis van sp.a-Groen want zij verzamelden de meeste stemmen.