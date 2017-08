Jef Van Linden fietspad in Hoboken krijgt nieuwe laag asfalt

Tussen dinsdag 8 en vrijdag 11 augustus krijgt het Jef Van Linden fietspad, op de fietsostrade tussen Antwerpen en Hoboken, een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken is het fietspad gesloten.

Het Jef Van Linden fietspad in Hoboken, gelegen langs de spoorweg, is een belangrijke fietsverbinding tussen Hoboken en Antwerpen. Het fietspad krijgt een nieuwe laag asfalt om het fietscomfort te verhogen. Aangezien het druk gebruikt wordt door scholieren en pendelaars, is de zomervakantie de beste periode om het fietspad te vernieuwen.

Er wordt een nieuwe rode laag asfalt aangebracht op het fietspad. Hiervoor wordt eerst de oude laag afgeschraapt. Na het aanbrengen van de nieuwe laag moet het asfalt nog even drogen en kan het fietspad terug open.

Tijdens de werken kunnen de fietsers gebruikmaken van het fietspad op de Schroeilaan en de Herenpolderbrug.

Grote fietsroutes naar de stad

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om op een andere manier dan met de wagen naar de stad te komen. Onder meer de fiets is een alternatief. De stad zal daarom verder investeren om op de grote fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute, het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers te verhogen. Dit door het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ of het uitvoeren van onderhoudswerken.

(foto : Google Street View)