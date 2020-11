Gezondheid Jenta biedt een luisterend oor aan jongeren die het moeilijk hebben

Hoe gaat het nu écht met jullie? Dat is wat Jenta Van Berlaer uit Berchem wil weten. De jonge vrouw lanceerde op Facebook een pagina waar ze alle antwoorden verzamelt. De naam: ‘Ikvoelmerotkot’. Want in je eigen kot moeten blijven is allesbehalve makkelijk.