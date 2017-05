Jeroen Meus wordt peter van de Sinksenfoor

Valkeniersclub Aquila Team uit Wuustwezel is bezorgd, omdat hun Koningsbuizerd Rex zondagmiddag weggevlucht is tijdens hun roofvogelshow in Brasschaat. De club heeft langs alle mogelijke kanalen informatie gedeeld over Rex. En er zijn al heel wat tips binnengekomen van mensen die denken Rex te hebben gezien. Maar de roofvogel laat zich voorlopig nog niet spotten. De zoektocht gaat dus verder.