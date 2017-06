Jeroen Olyslaegers wordt writer in residence bij Museum Mayer van den Bergh. Olyslaegers, die recent in de prijzen viel met zijn roman Wil, verbindt zich de komende twee jaar aan het Antwerpse museum waar zich het topstuk Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude bevindt. De schrijver bereidt er zijn volgende boek voor dat in het teken staat van het 16de-eeuwse Antwerpen én de Dulle Griet. Hij zal ook in het museum zelf artistieke interventies ondernemen.

Olyslaegers scheert momenteel hoge toppen met zijn boek Wil. Met deze roman won hij in mei 2017 de Fintro Literatuurprijs, en op 13 juni 2017 ontving hij hiervoor de Ultima Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Proza uit de handen van Sven Gatz, Minister voor Cultuur. Met die laatste prijs treedt hij in de voetsporen van onder meer Stefan Hertmans, Hugo Claus en Hendrik Conscience.

In aanloop naar 2019 slaan Olyslaegers en Museum Mayer van den Bergh de handen in elkaar. 2019 wordt immers een feestjaar voor Pieter Bruegel de Oude, het is dan 450 jaar geleden dat de schilder overleed. Op 5 oktober 2019 opent in Museum Mayer van den Bergh de Bruegeltentoonstelling ‘De wereld op zijn kop’. In deze tentoonstelling worden drie mysterieuze en apocalyptische schilderijen van Bruegel voor het eerst samengebracht en ontrafeld. Eén van die schilderijen is het topstuk van het museum zelf, de Dulle Griet, dat momenteel in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel gerestaureerd wordt. Dit schilderij fascineert Olyslaegers al lange tijd en zal een belangrijke rol spelen in zijn volgende boek, dat, zo zegt de schrijver zelf, ‘nog grootser wordt’ dan het recent gelauwerde Wil.

Foto: Sigrid Spinnox