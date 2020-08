In de Van Amstelstraat in Deurne-Noord, vlak bij het Sportpaleis, werd vrijdagnacht rond 1u opnieuw een 'intacte' granaat aangetroffen voor een woning. Ontmijningsdienst Dovo kwam ’s nachts ter plaatse en nam de niet ontplofte handgranaat mee. Dinsdag werd in dezelfde straat, op ongeveer dezelfde plek, ook al een handgranaat met pin aangetroffen. Net als toen lag het explosief dicht bij de woning van een familie die bekend is voor drugsfeiten. Het incident van vrijdagnacht is het achtste geval van mogelijk drugsgerelateerd geweld in amper een week tijd in Antwerpen.