Mondmaskers zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Maar ze maken communicatie moeilijker voor sommige personen met een handicap. Daarom verdeelt de stad Antwerpen 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster, in eerste instantie naar doven en slechthorenden. Burgers, die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de stad.