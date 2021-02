Er is nog geen uitspraak of de voorlopige bewindvoerder bij Let's Go Urban mag aanblijven. Het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi kwam vorige week in opspraak, omdat er mogelijk subsidiegeld werd doorgesluist naar privé-bedrijven van de Antwerpse liberale politica. Haar advocaten wijzen op een schijn van partijdigheid bij de rechtbank. Daarom verhuist de zaak nu van Antwerpen naar Tongeren.