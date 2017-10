Vandaag zullen overal in de straten opnieuw jeugdbewegingsuniformen te zien zijn voor de Dag van de Jeugdbeweging. Leden en leiding worden uitgenodigd op talrijke activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel en worden opgeroepen in uniform naar school of naar het werk te gaan.

De Dag van de Jeugdbeweging is een initiatief van de acht grote jeugdbewegingen van Vlaanderen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, Jongerenpastoraal Vlaanderen (IJD), Jeugd Rode Kruis, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), KLJ, KSA en Scouts & Gidsen Vlaanderen. “Op deze dag willen we het spelende karakter en de meerwaarde daarvan voor de ontwikkeling van jongeren graag extra in de verf zetten. Iedere jeugdbeweging speelt samen op een eigen, creatieve manier. Iets wat we willen tonen en laten ervaren op deze dag”, aldus de organisatoren. Zo wordt in talrijke steden een gratis ontbijt aangeboden en worden groepsspelen georganiseerd. En ‘s avonds vinden eetavonden, optreden en fuiven plaats.

Antwerpen telt 89 jeugdbewegingen. Dit zijn jeugdverenigingen waar kinderen en jongeren een dag in de week naartoe gaan om allerlei activiteiten te doen, onder begeleiding van vrijwilligers.

