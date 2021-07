Ook bij ons komt de discussie over het verplichten van de vaccinatie bij het zorgpersoneel weer op gang. Gisteren kondigde president Macron aan dat al het zorgpersoneel in Frankrijk verplicht wordt om zich te laten vaccineren tegen corona. Wie er op 15 augustus nog niet is ingeent zal niet meer mogen werken en geen loon meer krijgen. Ook in Griekenland zullen zorgverleners zich verplicht moeten laten inenten tegen het coronavirus. Vakbonden vinden het te voorbarig om deze regel ook in België in te voeren.