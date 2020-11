Zijn we met z'n allen wandelgek geworden? Onder meer de Kalmthoutse Heide kreunt onder de toevloed van wandelaars. De politie moest er vandaag zelfs extra toezicht houden. Oorzaak voor de overrompeling is niet ver te zoeken: een gezonde wandeling in de buitenlucht is zowat het enige wat nog mag in lockdown.