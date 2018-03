Jezuïeten en Dames gaan campus delen aan Frankrijklei

Vandaag zitten heel wat kinderen in hun pyjama in de klas, en dat is niet uit vergetelheid. Vandaag is het nationale pyjamadag, en dat ook voor iedereen van Bednet. Via Bednet kunnen kinderen die door ziekte voor langere tijd niet naar de klas kunnen, toch de les volgen. Zoals de 10-jarige Nina, uit Wommelgem.