Jinnih Beels zal voor de verkiezingen de lijst van Sp.a trekken in Antwerpen. Dat maakte de partij vanmorgen bekend op een persconferentie. Beels is de ex-politie-commissaris die het korps van Antwerpen verliet voor dat van Mechelen uit onvrede over het Antwerpse diversiteits-beleid. Antwerps partij-voorzitter Tom Meeuws komt dus pas op plaats twee. Jinnih Beels staat als onafhankelijke op de lijst naar de kiezer en dat is toch wel opmerkelijk voor een lijsttrekker.