Jinnih Beels minister in nieuwe regering? "Oei, ik heb mijn handen vol"

Wordt Jinnih Beels minister in de nieuwe federale regering die op stapel staat? Haar naam circuleert alvast wel in de wandelgangen. De sp.a-politica is schepen van onderwijs in Antwerpen. Ze reageerde in Wakker op Zondag voor het eerst op de geruchten.