Op woensdag 12 februari organiseren RAFC en Port of Antwerp samen de eerste Antwerp Jobbeurs op de Bosuil. Op deze dag kunnen werkzoekenden of zij die net afgestudeerd zijn kennismaken met tal van bedrijven uit verschillende sectoren.



De jobbeurs wordt georganiseerd met steun van de schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling & ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Pas afgestudeerden of werkzoekenden denken voor een werkgever niet meteen aan de Antwerpse haven. Als economische motor van Vlaanderen heeft onze haven nochtans heel wat troeven voor uiteenlopende profielen. We willen de dynamische en veelzijdige werkomgeving van de haven met deze jobbeurs dan ook extra in de kijker zetten.”



De jobbeurs gaat door op de hoofdtribune van RAFC tuusen 11 en 18u. Met een 50-tal deelnemende bedrijven van uiteenlopende sectoren is deze eerste editie alvast 'een shot in de roos'.



Het is belangrijk voor de club dat het meer probeert te zijn dan enkel en alleen maar voetbal. Naast het sportieve, jeugd -en communitywerking is deze Jobbeurs ook een uiting om een verbindende rol te spelen voor Antwerpen.