Nieuws Jobs bedreigd bij vroegere Solo-fabriek: "Vlak voor de vakantie... Dit zijn menselijke drama's

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Merksem kondigt zich een sociaal bloedbad aan. Het Zweedse AAK heeft de intentie zijn fabriek in Merksem te sluiten. Daar werken honderd mensen. Het bedrijf aan de Borrewaterstraat was vroeger erg bekend onder de merknaam Solo. Er worden bakkerijvetten voor de industrie in Europa geproduceerd. De vestiging in Merksem zou eind volgend jaar sluiten, alles wordt overgeheveld naar vestigingen in Engeland en Nederland. De vakbonden hopen via de Wet Renault nog zoveel mogelijk jobs te redden.