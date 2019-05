Joden ervaren veel vijandigheid in België

De Antwerpse politie is er dankzij camerabeelden in geslaagd een vandaal die eerder deze week hevig tekeer ging in de wijk Zuid te identificeren. De man zou in een ondergrondse parking van een appartementsgebouw in de Vorstermanstraat 27 voertuigen hebben beschadigd en ook nog eens een twintigtal wagens in de Nationalestraat. Hij nam slechts enkele gps-toestellen en een laptop mee, maar de schade aan de voertuigen is bijzonder groot. De man werd vanmorgen opgepakt.