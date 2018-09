Joden-lied Beerschot Wilrijk-supporters wordt niet als beledigend beschouwd

Als je in een voetbalstadion roept: Al wie niet springt, is een jood. Dan wordt dat niet als beledigend of discriminerend beschouwd. Het is een lied dat Beerschot Wilrijk-supporters vaak aanheffen. Daar was een onderzoek naar gestart. En het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, heeft nu geoordeeld dat het geen belediging is.



Beerschot Wilrijk wordt dus niet gestraft. En wel omdat jood niet naar de Joodse bevolking verwijst, maar wel naar de Antwerp-supporters. Zij noemen zichzelf al lang joden. En dus is jood in dit geval een geuzennaam van een voetbalclub en geen ras, volk of godsdienst. Zijn er wel echt rascistische zangkoren in de tribune, dan kan een voetbalclub daar zwaar voor gestraft worden.

(foto : © Belga)