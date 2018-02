Johan Petit zoekt waargebeurde verhalen

Johan Petit geeft mensen met een goed verhaal een podium. Dat verhaal kan groot of klein zijn, als het maar waargebeurd is. Volgens Johan moet je er zelfs niet echt voor kunnen vertellen.

Johan Petit: “Als je een straf verhaal hebt, maakt het eigenlijk niet uit of je het goed kan vertellen. Zolang het een oprecht verhaal is, heb je het publiek mee. Dat, en een duidelijk begin en einde. De rest komt vanzelf.”

“Het schone aan verhalen is dat je er altijd iets van jezelf in herkent. Als je hoort hoe anderen worstelen met dezelfde dingen, weet je dat je niet alleen bent op de wereld. En dat is ook waarom mensen hun verhaal willen delen, denk ik. Het is zonde als een verhaal opgesloten in jezelf blijft. Verhalen delen gaat eigenlijk over niet alleen zijn.”

De ‘Waargebeurd’ verhalen komen in verschillende sessies, telkens met een ander thema. Het eerste is ‘Schaamte’. “Dat kan van alles zijn”, vertelt Johan. “Misschien scheurde je je broek tijdens een spreekbeurt? Of werkte je ergens heel lang aan en mislukte het toch? In de eerste voorstelling brengt iemand zijn puberdagboek mee. Als je puber bent, is alles heftig en fenomenaal belangrijk. Als je dat dan later met wat afstand voorleest, is dat heel relativerend. Humoristisch ook.”

zo 11/2 om 16 uur

Arenberg, Arenbergstraat 28, Antwerpen

www.arenbergschouwburg.be

6 euro

(foto © Arenberg)