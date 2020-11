John Fogerty komt naar het Sportpaleis

Ook al is het nog heel onduidelijk wanneer we terug naar concerten mogen gaan kijken, toch heeft het Sportpaleis al een groot concert aangekondigd voor volgend jaar. John Fogerty komt naar Antwerpen.

Normaal had de voormalige zanger van Creedence Clearwater Revival op 11 juni dit jaar op de planken van het Sportpaleis moeten staan. Maar dat was door corona natuurlijk niet mogelijk. Bij het Sportpaleis zijn ze ambitieus en rekenen ze erop dat het exact een jaar later, op 11 juni 2021, wél moet lukken. Tickets voor de show zijn dan ook al te koop.

(Foto: © Belga)