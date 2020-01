We kijken allemaal wel eens naar youtube-filmpjes van katten, honden en dieren. Vaak omdat ze dingen doen die wij als mensen grappig vinden of waarin we ons zelf herkennen. Die filmpjes waren voor theatermaker Tom Struyf het uitgangspunt voor zijn voorstelling "Dier". De voorstelling gaat op 25 januari in première en is de openingsvoorstelling van het "Mens en dier"-festival, dat plaatsvindt in de Studio in Antwerpen.