Jonas De Roeck wordt bedankt voor bewezen diensten

In de schaduw van Antwerp en Beerschot Wilrijk knokt Berchem Sport al een gans seizoen tegen de degradatie uit de Hoogste Amateurliga. Een degradatie die gisteren in Deinze tot de 85e minuut volledig onafwendbaar leek. De lange pass is van Appels, Gregory Carrez is te snel voor alles en iedereen en de Oost-Vlaamse defensie trekt dan maar aan de noodrem. Ref Debeuckelaere twijfelt niet, de bal gaat op de stip. Jelle Van Kruijssen kijkt goed en duwt de verdiende gelijkmaker voorbij doelman Vandenberghe. Daarmee pakt Berchem in allerijl nog knap een puntje tegen de nummer vier in de stand. Een punt waarmee Geel-Zwart nog steeds een waterkansje heeft op de redding. Al zal die 'remontada' straks moeten gebeuren tegen Knokke en Lommel , en dat zijn de nummers 2 en 1 in de stand.