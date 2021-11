Is de wolf die mogelijk op weg was naar onze regio ook echt al bij ons toegekomen? Het zou best kunnen. Een meisje van 12 legde het dier misschien wel vast op de camera. DOORLEZERToen ze bij een vriendinnetje in de wagen zat, steekt er plots iets wat in elk geval op een wolf lijkt de weg over. Of het ook echt om een wolf gaat, is niet duidelijk. De organisatie Welkom Wolf denkt dat het mogelijk eerder om een wolfshond gaat, een kruising van een wolf en een hond. Eerder riep de organisatie kleinveehouders al wel op om hun dieren extra te beschermen.