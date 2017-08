Jong Talent eert François Glorieux

François Glorieux is één van de allergrootste en meest veelzijdige muzikale talenten van ons land. Naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag, nu zondag 27 augustus, en als eerbetoon aan zijn indrukwekkende carrière, organiseert de gemeente Zoersel eind september een hommageconcert. Schepen van cultuur, Katrien Schryvers, ging hem vandaag alvast feliciteren met zijn gezegende leeftijd.



François Glorieux kan terugblikken op een gevulde carrière als virtuoos pianist en componist, maar ook als grote entertainer. Glorieux woont momenteel al bijna vijftien jaar in Zoersel. In 2012 kende het gemeentebestuur hem het ereburgerschap toe.



meer dan 6000 concerten

Zijn allereerste optreden vond plaats in 1956 in het Kursaal van Oostende. Nadien volgden meer dan 6000 concerten over de hele wereld. Als pianovirtuoos en solist bij symfonische orkesten scheerde hij hoge toppen met het Nationaal Orkest van België. Maar ook met de Antwerpse Filharmonie verzorgde hij meer dan 100 concerten. Daarnaast werkte hij als solist met buitenlandse orkesten zoals Rias Berlin, Münchner Rundfunkorchester en Hamburger Symphoniker.



Hij was kind aan huis bij de groten der aarde en behoorde tot de internationale VIP jetset. Michael Jackson, Stan Kenton, Paul McCartney, Toots Thielemans, Jackie Collins, Annie Girardot, Dionne Warwick, Neil Armstrong beho(o)r(d)en tot zijn kennissenkring.



hommageconcert

Naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag en als eerbetoon aan deze veelzijdige muzikant, organiseert de gemeente Zoersel een hommageconcert op zaterdag 30 september om 20 uur in de Bijl (Dorp 1-3). Het optreden start met enkele stukken gebracht door de jonge Zoerselse muzikanten Jonathan D’hondt (viool), Elias Van Dyck (piano), Simon Thielens (piano) en Marlies Basstanie (cello), waarna de meester zelf een mini-concert geeft in zijn typische ongeëvenaarde Glorieux-stijl.

Tickets kosten 8 euro en kunnen besteld worden via de webshop van de gemeente Zoersel

(Bericht en foto : gemeente Zoersel)