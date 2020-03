De hotels in Antwerpen staan ondertussen zo goed als leeg. Het overgrote deel is dan ook gesloten. De sector vreest nu al een dramatisch jaar. En toch toont de Antwerp Hotel Association haar solidariteit, want het maakt 10.000 euro vrij om zorgpersoneel van het UZA en de ZNA-ziekenhuizen een hotelkamer aan te bieden.