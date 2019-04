Jonge bestuurder ramt tramhalte

Op de Turnhoutsebaan is gisteravond tijdelijk verkeershinder geweest na een ongeval. De politie ontving verschillende oproepen omdat een wagen was ingereden op de tramhalte 'Roma'.

De 18-jarige bestuurder reed stadinwaarts en verklaarde zelf aan de politie dat hij bezig was met zijn gsm en zo afweek van zijn rijvak. Hij kwam in aanraking met de verhoogde berm en reed tegen de vlaggenmast aan de halte. Hij verloor de controle over het stuur, begon te tollen en kwam tot stilstand tegen de tegenoverliggende tram- en bushalte. De bestuurder werd uit zijn wagen gehaald door omstaanders en de brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te kuisen en de getroffen vlaggenmast te beveiligen. De bestuurder had geen verzorging nodig, maar zijn voertuig moest wel getakeld worden. Door het ongeval was er tijdelijk hinder voor het verkeer dat stadinwaarts reed en voor de bussen en trams van De Lijn.

(foto : Google Street View)