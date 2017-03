Jonge gezinnen ontvluchten minder snel de stad

Jonge gezinnen blijven langer in de stad hangen. In tal van Vlaamse steden verlieten de voorbije jaren zo bijna 20 tot 30 procent minder jonge mensen de stad. Dat blijkt uit een marktanalyse van vastgoedontwikkelaar Immpact, die meent dat het toenemend aantal heropgewaardeerde én betaalbare stadswijken mee aan de basis ligt van die ommekeer. Een schoolvoorbeeld hiervan is de Antwerpse wijk Dam, waar de bouw van appartementen onder de 200.000 euro de laatste jaren heel wat jongeren aantrok.

De problematiek van stadsvlucht is in Vlaanderen nog niet van de baan. Maar het tij is langzaam maar zeker aan het keren, zo blijkt uit de meest recente statistieken van de studiedienst van de Vlaamse regering die vastgoedontwikkelaar Immpact kon inkijken en analyseren. Wat vooral opvalt: heel wat jonge gezinnen blijven weer in de stad hangen. Het cliché dat de hoge vastgoedprijzen en de lange wachtlijsten voor scholen en crèches jonge gezinnen uit de stad doet wegtrekken, brokkelt stilaan af.

De marktanalyse bij zeven Vlaamse steden - Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk, Oostende en Hasselt - leidt zo tot een opmerkelijke conclusie: bijna 20 tot 30 procent minder jonge gezinnen (tussen 28 en 39 jaar met kinderen) verlieten in 2015 de stad, tegenover 2014. In Antwerpen, waar de stadsvlucht normaal gezien het grootst is, daalde in diezelfde periode de stadsvlucht bij de jonge gezinnen met een vijfde - oftewel 18,5 procent - tegenover het jaar voordien. Zo verlieten in 2014 3.249 meer jonge Antwerpse gezinnen de stad dan dat er bijkwamen. In 2015 ging het "nog maar" om 2.645 jonge gezinnen.

“Jonge koppels willen weer graag in de stad wonen, onder andere omwille van de bereikbaarheid, cultuur, hun sociaal leven, enz. Maar de vastgoedprijzen maken het dikwijls onbetaalbaar. Het recept om stadsvlucht tegen te gaan, is voor een belangrijk deel dan ook het bouwen van betaalbare woningen van 200.000 euro of minder.” zegt Philippe Janssens, CEO Immpact

Nieuwe, betaalbare wijken

Een schoolvoorbeeld van waar betaalbaarheid jonge gezinnen in de stad houdt, is de wijk Dam in Antwerpen, van oudsher één van de meest achtergestelde buurten van de Scheldestad. Een groot deel van de wijk werd de voorbije jaren fors herontwikkeld. Zo kregen onder meer enkele oude, leegstaande pakhuizen er een nieuwe invulling. En intussen staat er met “Delta” alweer een nieuw complex van 56 betaalbare appartementen in de steigers.

Het nieuwbouwproject mikt niet toevallig op jonge gezinnen. In heel de wijk nam het aantal jonge gezinnen in tien jaar tijd zelfs met een derde toe, of in concreto met 32 procent. In 2007 woonden er nog maar 162 jonge gezinnen, dit jaar steeg dat aantal tot 214. Daarmee is de buurt - ten noorden van Park Spoor Noord - meteen ook de snelst groeiende wijk voor jonge gezinnen in Antwerpen.