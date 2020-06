Jonge kunstenaar Mitya deelt herbruikbare mondmaskers uit

Aan het MAS (Museum aan de Stroom) en op de Groenplaats in Antwerpen werden gratis herbruikbare mondmaskers uitgedeeld met daarop werk van Mitya. Met deze actie drukt deze jonge Vlaamse artieste haar bezorgdheid uit over de ingrijpende sociale, psychische en economische impact die de huidige coronacrisis teweegbrengt.

De actie werd, zonder een precieze plaats of tijdstip bekend te maken, sinds begin deze week aangekondigd via billboards in het Antwerpse straatbeeld.

Onherkenbare personen, gehuld in een witte The World of Mitya-outfit, deelden de mondmaskers uit aan toevallige voorbijgangers. Of Mitya zelf aanwezig was, is niet bekend. Ze werkt in de luwte, omdat ze niet naar persoonlijke roem hunkert. Haar maatschappelijke kunst beoogt geen persoonsverheerlijking, maar gaat over het delen van gevoelens en het spanningsveld tussen geluk en bezorgdheid.

Er werden vijf verschillende mondmaskers in een eenmalige beperkte oplage vervaardigd, voorzien van een ingedrukte signatuur. Mitya neemt de kijker mee voorbij de grenzen van de eigen verbeelding. Zo gunt ze het publiek een blik in de gelaagdheid van het bestaan. Haar figuren zijn zichtbare emoties die door anderen gedragen en vervoerd kunnen worden. Op die manier bieden ze bescherming en troost.

Omtrent Mitya

Mitya is een 21-jarige artieste die geboren en getogen is in de buurt van Antwerpen. Deze jonge durver maakt onder de noemer ‘kunstexperimenten’ collages met recuperatiematerialen, waardoor ze haar emoties een plastische vorm geeft.

In februari 2020 liet Mitya al van zich horen met haar opmerkelijke solotentoonstelling in het wereldberoemde The Walled off Hotel van straatkunstenaar Banksy in Bethlehem. Haar geëngageerde kunst kaart hedendaagse, relevante onderwerpen aan en richt zich rechtstreeks tot het grote publiek. Kunst is immers een mensenrecht, een gezond onderdeel van een democratische samenleving. Het zich mogen beschermen tegen een pandemie is ook een mensenrecht, hoewel alleen al het in quarantaine ‘kunnen’ gaan slechts een voorrecht is van een luxesamenleving.

