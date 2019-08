Het is bijna zover. Het moment waar vele duizenden kinderen zo naar uitkijken: het einde van het schooljaar. De laatste week wordt er doorgaans niet meer al te veel les gegeven.In middenschool Den Brandt in Boom organiseren ze vandaag zelfs een echt festival op hun campus. Zodat de leerlingen het schooljaar in stijl kunnen afsluiten. Er zijn straks nog optredens en er is ook randanimatie. De presentatie is in handen van Tinne Oltmans.