Jonge podcastmakers van koolcast geven pittige commentaar bij Afrika Cup

Op de Afrika Cup worden vanavond achtste finales gespeeld. Wellicht is dat voetbaltoernooi tot nu toe helemaal aan u voorbijgegaan want de wedstrijden zijn bij ons niet via de gewone sportzenders te volgen. Maar vanuit een studio in Antwerpen maken een aantal enthousiaste jonge podcastmakers een dagelijkse sportshow over het kampioenschap. "Koolcast" heet het gezelschap en hun online-uitzendingen trekken dankzij het voetbal steeds meer kijkers.